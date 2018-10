Lyon : L214 propose le “poulet du futur” ce mercredi

L'association lyonnaise “L214 Ethique et Animaux” va faire goûter du faux poulet à Lyon ce mercredi pour faire la promotion des produits 100 % végétaux.

Ce mercredi jusqu'à 14h l'association lyonnaise “L214 Ethique et Animaux” lance une grande tournée nationale pour faire découvrir des produits vegans ayant l'apparence du poulet. Un coup de com doublé d'un coup de bluff puisque L214 va inviter les chalands à goûter les nuggets et émincés d'une start-up fictive Chicky Boom créée pour l’occasion. Du poulet qui s'avère être 100 % végétal.

De quoi découvrir le Niagara ? Surtout l'association veut faire déguster son “ingrédient secret !” : “L’absence de souffrance”. “En effet, les simili-carnés présentés seront 100 % végétaux. L’objectif de cet événement est de montrer que l’on peut très bien se régaler sans avoir besoin d’élever et de tuer des animaux”, explique L214.

Chaque année, 800 millions de poulets sont tués en France selon l'association. Sur 10 animaux terrestres tués pour notre alimentation, 7 sont des poulets. L’action de l214 aura lieu ce mercredi jusqu’à 14h place Antonin Jutard (Lyon 3e).