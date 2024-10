Le groupe scolaire Berthelot devient désormais l'école Denise Domenach, en l'honneur de la résistante, dans le 7e arrondissement de Lyon. Une cérémonie d'inauguration s'est déroulée, ce jeudi.

L'école Berthelot n'est plus. Le groupe scolaire porte, depuis jeudi 10 octobre, le nom de Denise Domenach, en l'honneur de la résistante lyonnaise qu'elle était. Une journée d'inauguration qui n'a pas été choisi par hasard, puisque cette femme, disparue en 2020 à l'âge de 96 ans, aurait fêté son centenaire ce jeudi. L'école était jusque-là rattachée au nom de l'avenue où elle se trouve, dans le 7e arrondissement lyonnais.

En présence de la famille de Denise Domenach, des écoliers, des professeurs, des élus de la Ville ou encore du représentant de la préfète du Rhône, cette inauguration est "un moment marquant de l'histoire de notre arrondissement et de notre ville", estime Fanny Dubot, maire de l'arrondissement. Elle salue dans le même temps "cette héroïne de la Résistance et une jeune fille au destin exceptionnelle".

Sous les yeux de la famille Domenach

Bien plus que symbolique, ce changement de nom fait aussi écho à la position géographique de l'école : à savoir, en face du Centre d'histoire de la Résistance et de la déportation (CHRD), dont la résistante lyonnaise a eu un rôle de témoin. "Elle y a consacré les vingt dernières années de sa vie. Elle était là tous les vendredis pour accompagner les visites, voire même plusieurs fois par semaine", soulignait sa fille, Sylvie Delobel, présente aux côtés de plusieurs membres de la famille.

Pour parler de sa mère, Sylvie Delobel est déjà intervenue l'année passée dans plusieurs classes du groupe scolaire. Remarquant un "léger beug chronologique" chez les enfants, elle a souhaité, devant au moins une centaine d'entre-eux réunie pour la cérémonie d'inauguration, répondre à leurs questions. Son souhait, "réinsincrire Denise dans l'histoire auprès des enfants". Leur rappeler, aussi, que Denise Domenach, responsable des Jeunes des Mouvements Unis de la Résistance (J.M.U.R), a longtemps été recherchée par la Gestapo et a été partie prenante dans la résistance lyonnaise.

Les enfants ont patiemment assisté à la cérémonie d'inauguration. (@NB)

En amont de ces prises de parole, plusieurs jeunes pousses ont également lu des passages du journal de guerre écrit par la résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. "C'est un acte de mémoire émouvant et authentique", a salué le maire de Lyon, Grégory Doucet. Rappelant la volonté de la Ville de "partager ce qu'ont vécu les jeunes filles pendant la Résistance à Lyon".

"On a convenu que le plus bel hommage serait de donner son nom à une école"

C'est ce livre de la Lyonnaise, d'ailleurs, qui a permis de faire bouger les lignes. Il y a plus d'un an, l'adjointe au maire déléguée à l'Education, Stéphanie Léger, découvrait ce recueil, sous l'impulsion du maire. S'en est suivie une rencontre entre l'élue et Sylvie Deloble. "Elle m'a expliqué la vie de sa mère, qu'elle avait ensuite été professeure de lettres et à l'initiative du CHRD, précise Stéphanie Léger. Et on a convenu que le plus bel hommage serait de donner son nom à une école". Qui plus est l'année des 80 ans de la Libération de Lyon.

Cette initiative, engagée avec l'ancienne directrice Florence Anglaret, a ensuite été suivie par la nouvelle directrice d'école, Julie Iracane. "Les élèves se sont énormément investi l'année dernière. Aujourd'hui, c'est un vrai moment fédérateur", loue-t-elle. Désormais, l'occasion est toute trouvée pour évoquer la période de la Résistance de manière concrète au près des jeunes élèves. Sous la forme "de piqures de rappel : qui était-elle, pourquoi l'école porte son nom... " conclut la directrice.