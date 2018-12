Lyon : l'abonnement Bluely offert pendant un an au lieu de 48 euros

Le service d'autopartage Bluely à Lyon fait régulièrement des promotions pour attirer des nouveaux clients. La dernière est imbattable puisque l'abonnement est offert pour douze mois, au lieu de 48 euros.

Considéré par certains comme une excellente alternative à Rhônexpress avec une station à l'aéroport Saint-Exupéry et un trajet autour de 6 euros (lire ici), le service d'autopartage Bluely est régulièrement en promotion. Jusqu'au 31 décembre, il est possible d'obtenir un an d'abonnement gratuitement en renseignant le code CHRISTMAS18 lors de l'inscription. L'offre est disponible pour l'abonnement Bluely 1 an, mais aussi Bluely jeune. Durant douze mois, les utilisateurs ne devront payer que les tarifs d'utilisation, soit 0,22 euro la minute pour l'abonnement classique, ou 0,15 minute pour l'offre 18 - 27 ans. En temps normal, la minute est facturée à 0,32 euro pour l'offre sans engagement.

Cependant, il faudra faire attention à un point important : l'abonnement est reconduit de manière tacite au bout d'un an, et il sera alors facturé 48 euros. Dès lors, pensez à mettre un rappel si vous souhaitez résilier dans douze mois.