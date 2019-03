Suite à un accident, l'A46 Nord est coupée dans les deux sens au nord de Lyon.

La circulation est interrompue dans les deux sens sur l'A46 Nord depuis 15h15, à cause d'un poids-lourd en feu sur le viaduc de Sermenaz. L'accident s'est produit entre la jonction avec l'A432 et celle avec l'A42, à hauteur du nœud des îles. Les automobilistes sont invités à éviter le secteur et rester prudent s'ils sont à proximité.

On ignore quand l'autoroute sera à nouveau ouverte pour l'instant.