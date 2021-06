Lyon : Jean-Michel Aulas veut une "philosophie de jeu offensive"

Jean-Michel Aulas était dans l'émission "Tant qu'il y aura des Gones" de notre site partenaire Olympique&Lyonnais, ce lundi soir. Le président de l'OL s'est exprimé sur la nomination de Peter Bosz, le nouvel entraîneur de l'OL depuis fin mai.

Le patron de l'OL s'est exprimé sans langue de bois ce lundi soir dans l'émission "Tant qu'il y aura des Gones" de notre site Olympique&Lyonnais. "Le foot est un sport où tout le monde pense avoir raison" pose-t-il directement avant de confirmer sa confiance en son nouvel entraîneur hollandais : "Il a une philosophie de jeu offensive et on l'a choisi pour cette philosophie justement". Est-ce à dire que les joueurs devront aller plus loin physiquement à l'heure où les chiffres montrent que les équipes qui gagnent le plus sont celles qui courent aussi le plus ? Il répond : "On veut que les joueurs aillent au bout physiquement. Nous sommes donc en cohérence avec notre projet et la nomination de Peter Bosz".

Quel sera le staff du nouvel entraîneur ?

Encore très discret sur le staff qui accompagnera Peter Bosz, Jean-Michel Aulas explique que "ce sera un cocktail de gens qui restent et de gens qui partent, il est trop tôt pour annoncer des noms". Pour l'instant, seule l'équipe médicale semble confirmée, le suspens reste entier pour les autres.

