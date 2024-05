Mercredi soir, une impressionnante inondation a perturbé le quartier de Confluence (2e arr.) entre la rue Paul-Montorchet et le cours Charlemagne. L’opération n’est plus en cours.

Il était environ 19h20 hier, mercredi 29 mai, lorsqu’une impressionnante inondation a touché le quartier de Confluence (2e arr.) à Lyon. Sur place, 15 sapeurs-pompiers ont été mobilisés afin de maîtriser "l’importante fuite d’eau", ainsi que cinq engins de secours, précisent ce matin à Lyon Capitale les pompiers. L’opération, qui n’est plus en cours ce matin, a notamment nécessité de couper la circulation aux automobilistes et aux tramways T1 et T2.

Inondation en cours devant le centre commercial de la Confluence à Lyon. Toutes les infos sont à retrouver ici 👇🏼https://t.co/IqY3ymrwmt pic.twitter.com/vHwICYUO6f — Alice Emorine (@aliceemorine) May 29, 2024

La circulation des tramways perturbée

Ce jeudi matin, la circulation des tramways reste par ailleurs compliquée. La ligne T1 ne fonctionne qu’entre les stations IUT Feyssine et Perrache. La ligne T2, quant à elle, ne dessert que les stations entre Saint-Priest Bel Air et Centre Berthelot. Le tramway T6 subit également des perturbations causée par une coupure électrique, indique ce matin les transports en commun lyonnais (TCL). La reprise de la circulation est estimée pour 13 heures sur l’ensemble du réseau.