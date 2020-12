Lyon : ils forcent la porte d'une maison pour récupérer leurs affaires laissées lors d'un précédent cambriolage

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Les deux jeunes suspects âgés de 21 et 24 ans ont été arrêtés ce dimanche à Meyzieu près de Lyon.

Dimanche à 23h55, rue Marcel Girardin, un équipage de police secours a interpellé en flagrant délit deux hommes SDF de 21 et 24 ans. Quelques minutes plus tôt, ces derniers étaient en train d'essayer d'ouvrir la porte de garage d’une maison individuelle avant d’y pénétrer pour y voler divers objets. La palpation de sécurité de l’un d’eux amenait la découverte d’une bombe lacrymogène. Placés en garde à vue et entendus par les enquêteurs de la Sûreté départementale du Rhône, les deux jeunes hommes sans-papiers reconnaissaient avoir fracturé la porte de garage pour récupérer des affaires qu’ils avaient laissées dans la maison en novembre dernier. Il vont être présentés au parquet ce mardi en vue d’un jugement en comparution immédiate.