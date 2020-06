Lyon : il vole un téléphone et frappe au visage la cliente d'un magasin

Par son histoire troublée et son mélange social singulier, la Guillotière – “de l’autre côté du pont” comme on dit localement – a toujours cristallisé autour d’elle un imaginaire collectif et alimenté les fantasmes de foyers d’infection, de rébellion ou de clandestinité. Pour autant, ces arrêts sur image que le quartier montre à voir se confondent parfois, de plus en plus souvent même, avec des réalités bien tangibles. La crise a-t-elle été amplificatrice des difficultés du quartier de la Guillotière ? Qu’a-t-elle révélé sur ce territoire qui déchaîne toutes les peurs et les désirs ? Répondre à ces questions n’est pas aisé sans faire d’amalgames et sans alarmer une population un peu désemparée.