Lyon : il vole le téléphone d'une jeune femme et la fait tomber

Dans la nuit du 15 au 16 avril, un individu se disant mineur a volé le téléphone portable d'une jeune femme, rue Aguesseau à Lyon.

Mardi, nous dévoilions la nouvelle méthode des pickpockets dans le métro de Lyon (lire ici). Cependant, la méthode du vol à l'arraché reste toujours prisée dans les rues de Lyon. Le 16 avril, vers minuit, une jeune femme se fait dérober son téléphone portable de cette façon, quai Victor Augagneur dans le 3e arrondissement de Lyon. Lors du vol, son agresseur lui a fait perdre l'équilibre et l'a fait chuter au sol. La jeune femme de 24 ans a reçu 3 jours d'ITT.

Les policiers sont parvenus à interpeller l'individu quelques minutes plus tard, rue Aguesseau, dans le 7e arrondissement. Il s'est dit "mineur de 17 ans", et est déjà connu pour deux antécédents judiciaires. Il a reconnu les faits et sera présenté au parquet ce mercredi.