Lyon : il tue un motard et demande à un collègue de se dénoncer à sa place

Un Stéphanois de trente ans va être présenté au parquet ce mardi pour avoir tué sur la route un motard en août dernier.

Le 14 août dernier, un accident grave de la circulation a eu lieu avenue de la République à Meyzieu. Un motard, percuté par une camionnette, était décédé sur place. À l’arrivée des policiers, celui qui se disait conducteur de la camionnette expliquait avoir pris la fuite par panique et être revenu sur place rapidement. Il avait été laissé libre avec poursuite des investigations. Celles-ci révélaient certaines incohérences sur sa position au moment des faits. Le 3 octobre, il était de nouveau placé en garde à vue ou il a reconnu avoir été contacté dès l’accident par l’un de ses collègues de travail, un Stéphanois d'une trentaine d'années, véritable conducteur de la camionnette. Ce dernier lui avait demandé de se dénoncer à sa place. Le faux conducteur avait été présenté au parquet le 3 octobre et laissé libre avec ouverture d’information. Le vrai conducteur s'est présenté au commissariat de Saint-Etienne ce lundi. Il a partiellement reconnu les faits et sera présenté au parquet aujourd'hui pour “homicide involontaire aggravé”.