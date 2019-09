Lyon : il surprend un pickpocket puis esquive son coup de couteau

Un homme de 21 ans a été agressé vendredi dernier à Lyon par un pickpocket qui a essayé de lui asséner un coup de couteau.

La semaine passée, un homme SDF de 23 ans a été interpellé quai Augagneur à Lyon. Il tentait de voler le portefeuille d'un homme de 21 ans qui s'est alors défendu. Le suspect a alors sorti un couteau et tenté de planter la victime qui a réussi à esquiver le coup. L'agresseur a été finalement arrêté et placé en garde à vue où il a nié les faits. En situation irrégulière sur le territoire, il a été présenté au parquet samedi et écroué en attente de sa comparution ce lundi pour “tentative de vol et violences aggravées”.