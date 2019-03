Lyon : il sera possible de garer son vélo'v hors station à la rentrée

À la rentrée, Vélo'v se dotera d'un nouveau service : Overflow. Sous certaines conditions, il sera possible de garer son Vélo'v hors station.

Pour les utilisateurs de Vélo'v, lors d'une location, il est toujours désagréable d'arriver sur une station déjà remplie. À la rentrée, vers l'automne, une nouvelle fonction sera mise en place : Overflow.

Le service sera disponible dans un périmètre défini et à proximité de certaines stations, les plus en tension en priorité. Quand ces dernières seront pleines, il sera possible de garer son vélo à côté. Une zone sera matérialisée au sol indiquant l'endroit où il sera possible de laisser son vélo et ainsi mettre un terme à la location, sans passer par le verrouillage sur une borne.

Cette fonction Overflow sera réservée à un nombre de vélos fixé dès le départ. Ceux qui ne respecteraient pas les règles ou la zone au sol continueront de payer la location. Il ne s'agira pas de pouvoir garer son vélo n'importe où après l'avoir utilisé, mais bien de ne pas devoir se rendre à une autre station quand celle qu'on a choisie est déjà pleine. La zone au sol permettra de contenir l'occupation de l'espace public sans gêner les autres utilisateurs des trottoirs.

Overflow est rendu possible par le système de verrou électronique qui équipe déjà les Vélo'v et qui permet dès aujourd'hui de bénéficier de l'arrêt minute (lire ici).