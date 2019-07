Lyon : il étrangle son ex-compagne à la sortie d'une boîte de nuit

Un Lyonnais passait en comparution immédiate ce mardi pour avoir tenté d'étrangler son ex-compagne à la sortie d'une boîte de nuit. Il a nié les faits malgré une vidéo accablante.

A la sortie d'une boîte de nuit, à Lyon, un homme croise son ex-compagne. Il se jette alors sur elle et tente de l'étrangler. Présenté ce mardi en comparution immédiate, Benjamin Morizot nie en bloc les accusations à son encontre, malgré la vidéo de la scène fait par l'un des videurs de la boîte. D'après Le Progrès, il aurait tenté de minimiser les faits : "Je ne l'étranglais pas, je la tenais !" et de se présenter comme la victime de l'histoire, au motif que "vous savez il y a des hommes maltraités !"

Cet argument ne convaincra pas le tribunal. Avec déjà seize condamnations à son actif, Benjamin Morizot écope d'un an de prison dont six mois avec sursis et de deux ans de mise à l'épreuve. Le prévenu a été incarcéré dans le foulée, avec une peine rallongée de deux mois pour ne pas avoir donné son vrai nom aux forces de l'ordre, mais celui de son frère. Quant à son ex-compagne, elle a décidé de retirer sa plainte par crainte de représailles.