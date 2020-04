Lyon : il agresse son ex et son conjoint, et dégrade leur logement

Un homme a été arrêté samedi soir dans le 4e arrondissement de Lyon pour deux agressions et la dégradation d'un immeuble.

Samedi 18 avril, vers 20h, un homme s'est présenté au domicile de son ex-compagne rue Jacquard dans le 4e arrondissement de Lyon. Il agressait cette dernière ainsi que son nouveau compagnon (1 jour d’ITT chacun) avant de dégrader la porte d’entrée de l’immeuble de la victime. Le suspect, âgé de 29 ans (5 faits au casier), était interpellé par la BAC quelques instants plus tard rue Perrod. En garde à vue, il reconnaissait les dégradations commises sur la porte d’entrée de l’immeuble et la boîte à lettres de la victime. Il reconnaissait aussi les coups sur le nouveau compagnon de la victime et avoir aspergé de gaz lacrymogène son ex-compagne. Il va être présenté ce jour au parquet en vue d’une comparution immédiate pour “violences aggravées, dégradations volontaires”.