Lyon : guerre au Haut-Karabagh, la ville débloque 30 000 euros pour le fonds arménien

La guerre au Haut-Karabagh a déjà fait de nombreuses victimes. Ce jeudi, lors du conseil municipal de Lyon, la ville va débloquer la somme de 30 000 euros pour le fonds d'arménien en France dans le cadre de son aide d'urgence en Arménie.

Le conseil municipal de Lyon va voter ce jeudi l'attribution d'une subvention de 30 000 euros au Fonds Arménien de France dans le cadre de son aide d'urgence en Arménie.

"De nombreuses associations arméniennes de notre territoire se sont mobilisées pour créer un fond arménien pour pouvoir apporter de l'aide humanitaire et des équipements sur place. Je tiens à rendre hommage à leur mobilisation rapide. Nous avons souhaité prendre notre part à leur action et la ville de Lyon débloque 30 000 pour abonder le fond qui a été créé et donc marquer son soutien à la communauté arménienne qui est en grande souffrance et à qui j'envoie toute mon amitié", explique le maire de Lyon, Grégory Doucet, ce jeudi.

La délibération a été votée à l'unanimité du conseil municipal vers 16h ce jeudi.