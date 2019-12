Lyon : grève, combien de trains circulent ce dimanche dans la région ?

La grève continue en France et à Lyon. Pour le 18e jour de suite à la SNCF. Le trafic est encore fortement perturbé à Lyon et dans la région ce dimanche, quelques jours avant Noël.

C'est le 18e jour consécutif de grève à la SNCF. De nombreux trains sont annulés ce dimanche en France et dans la région lyonnaise.

Ainsi, à l'échelle nationale, 1 TGV sur 2 circule en moyenne et seulement 3 TER sur 10.

1 TER sur 4 ce dimanche

A l'échelle régionale, c'est à peu près pareil. Le trafic est encore très fortement perturbé. Il le sera aussi à Noël. 1 TER sur 4 circule dans la région ce dimanche, 1 TGV sur 2 en moyenne, avec notamment 11 allers/retours pour Paris ce dimanche (sur 24 en temps normal).

Le plan de transport de la région est renforcé par 333 autocars dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Moins d'1 TGV sur 2 circulera à Lyon le 24 décembre, veille de Noël

Pour le 23 et le 24 décembre, il y aura encore moins de trains. "Nos ressources structurantes pour assurer les circulations étant plus contraintes, notamment sur les postes d’aiguillage, c’est en moyenne 41 % des TGV et des Intercités qui seront garantis", précise la SNCF. Moins d'1 TGV sur 2 circulera à Lyon le 24 décembre, veille de Noël.

