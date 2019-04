Gilets jaunes : une interdiction de manifester à Lyon ce 13 avril

Pour l'acte XXII, les Gilets jaunes n'auront pas le droit de manifester dans certains secteurs de Lyon ce samedi 13 avril. Le préfet d'Auvergne-Rhône-Alpes, Pascal Mailhos, va prendre un arrêté interdisant les manifestions.

La préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes a choisi de durcir le ton. Un arrêté interdisant les manifestations sur certaines zones à Lyon ce 13 avril, jour de l'acte XXII des Gilets jaunes, va être pris ces prochaines heures. Les secteurs concernés devraient ceux de la Presqu'île, ils seront précisés plus tard. Cette décision du préfet Pascal Mailhos a été prise après concertation avec le maire de Lyon Gérard Collomb et les associations des commerçants.

135 euros d’amende

Ainsi, selon la loi, toute personne qui participera à une manifestation non autorisée dans certains secteurs de Lyon s'exposera à une amende de quatrième classe, soit 135 euros, et cela autant de fois que sa présence sera constatée dans les secteurs concernés. Les organisateurs de rassemblement risqueront six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.

La préfecture invoque les entraves à la liberté du commerce, ainsi que la situation de certaines boutiques sur la Presqu'île : "Depuis le mois de novembre 2018, les acteurs économiques, et notamment ceux du commerce et de l’artisanat, subissent les conséquences des manifestations et de leurs débordements".

Selon nos informations, ces dernières semaines, les services ont également constaté une diminution du nombre de Gilets jaunes mobilisés, et une augmentation de jeunes venus essentiellement pour en découdre avec les forces de l'ordre et casser. "Ces derniers s’en prennent notamment aux commerces de centre-ville, qui voient leur activité commerciale souffrir de ce mouvement qui les empêche de travailler et qui menacent leur pérennité économique", précise la préfecture. Des comportements loin de l'esprit d'origine des mobilisations du samedi.