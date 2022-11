Lyon : gagnez des invitations pour la pièce "Adieu Monsieur Haffman" à la Comédie Odéon

Lyon Capitale invite les plus rapides d’entre vous à assister à la pièce "Adieu Monsieur Haffman", mardi 29 novembre à 19 h au théâtre Comédie Odéon dans le 2e arrondissement de Lyon.

Lyon Capitale vous offre la possibilité de gagner des invitations pour le spectacle. Pour obtenir vos places, demandez-les par courriel au plus tard le vendredi 25 novembre avant 18h, en écrivant à l’adresse invitations@lyoncapitale.fr et en indiquant vos noms et prénoms.

Invitation valable pour deux personnes. Un mail de confirmation vous sera envoyé dans la foulée. Comédie Odéon : 9 rue Grolée, Lyon 2

