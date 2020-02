Lyon : fumée noire et flamme haute à la torchère de Feyzin

Ce mercredi, la torchère de la raffinerie de Feyzin est particulièrement visible et une épaisse fumée s'en dégage.

Les Lyonnais qui regarderont vers le sud de l'agglomération de Lyon pourront remarquer que la flamme est haute du côté de la torchère de la raffinerie de Feyzin. Une épaisse fumée s'en dégage ce mercredi 19 février.

Depuis le 14 février et durant sept semaines, la raffinerie est en maintenance. Les installations vont être ouvertes, nettoyées et inspectées (lire ici).

“Durant les phases d’arrêt puis de redémarrage des unités industrielles et, conformément aux procédures de sécurité, des gaz pourront être brûlés à la torche pour en assurer la combustion. Les différentes étapes opératoires programmées impliquent de gérer des excédents de gaz. Ces derniers ne pouvant pas être stockés ni relâchés à l’état gazeux dans l’atmosphère, il est nécessaire de les évacuer via la torche, ce qui peut générer de la fumée et du bruit. La direction du site prie d’avance ses riverains de bien vouloir l’excuser pour la gêne occasionnée”, avait précisé Total.

Ce mercredi, cette évacuation est donc particulièrement visible.