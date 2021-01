Lyon : forte affluence à la Part-Dieu avant la fermeture

Le centre-commercial de la Part-Dieu doit fermer ses portes ce samedi à la suite des annonces du Premier ministre, Jean Castex, la veille. Une dernière journée d’ouverture dont ont voulu profiter un grand nombre de Lyonnais.

Les témoignages, photos et vidéos se multiplient sur les réseaux sociaux sur l’affluence impressionnante au centre commercial de la Part-Dieu ce samedi. Des files d’attentes ont été mises en place pour respecter les jauges instaurées par le gouvernement. Un exploit en soi, la Part-Dieu et ses 120 000 m² est le plus grand centre-commercial de France.

#centrescommerciaux #partdieu #lyon

Filtrez à l'entrée principale pour soi disant respecter la jauge imposée... Alors qu'on peut arriver dans le centre par le métro et sans aucun filtrage cette fois... C'est comme faire semblant de faire quelque chose 🤔.. non ? 😅 pic.twitter.com/RInaOO7evj — Inès (@seines69) January 30, 2021

Pour rappel, Jean Castex a annoncé dans la soirée de ce vendredi 29 janvier que les centres-commerciaux non-alimentaire de plus de 20 000m² devront fermer leurs portes ce samedi. Le but est de limiter la contagion du Covid-19 sans passer par un 3e confinement.

Beaucoup de Lyonnais ont donc voulu profiter du dernier jour d’ouverture de la Part-Dieu, en pleine période de solde. Cette affluence ne manque évidemment pas d’interroger sur les risques d’apparition de clusters, entre les personnes présentes dans le centre et celles agglutinées devant les entrées, attendant de pouvoir faire leurs courses.