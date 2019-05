Lyon : faux permis lié à sa mère et attestation au nom d'une dame morte

Un jeune homme qui avait perdu tous les points de son permis continuait de conduire grâce à un faux document au nom de sa mère. Il a été repéré à cause d'une attestation de stage de récupération de points lié à une dame décédée.

Un Lyonnais de 21 ans, déjà connu pour 8 antécédents judiciaires, a été interpellé ce lundi 6 mai. Tout a commencé lorsque la préfecture du Rhône reçoit une attestation de stage de récupération de points d'une dame morte depuis 2008. Les policiers vont remonter jusqu'à l'individu et découvrent qu'entre août 2017 et mai 2019, il a commis de nombreuses infractions au volant de la voiture de sa compagne. Le solde de points de son propre permis était nul, et il avait falsifié et utilisé un faux permis de conduire au nom de sa mère. Face aux policiers, il a reconnu s'être procuré une fausse attestation de stage de récupération de points, celle qui a tout déclenché.

L'homme sera présenté au parquet ce mardi.