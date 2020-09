Lyon : enfin, la gare de Perrache s'ouvre vers le sud et Confluence

Un vaste projet de 7,5 millions d'euros "Ouvrons Perrache" a été inauguré ce mardi. Une nouvelle entrée côté sud de la gare de Perrache, un nouveau pavillon voyageur, beaucoup plus agréable, qui peut permettre petit à petit le désenclavement du quartier de Confluence.

"Aller à Confluence ? Oh non, il faut traverser Perrache...". Nombre de Lyonnais ont déjà prononcé cette phrase.

Une nouvelle entrée de la gare de Perrache, mise en service ce 22 septembre, située place des Archives (Lyon 2e), permet d’accéder directement aux quais et à la gare sans recourir aux escalators. Et les personnes en situation de handicap disposent d’une rampe d’accès et d’ascenseurs pour accéder à l’ensemble des quais.

Objectif : désenclaver le quartier de Confluence

C'est bien plus joli, bien plus agréable. "La gare, le centre d’échanges et l’autoroute A6/A7 constituaient jusqu’à présent une barrière difficilement franchissable entre La Confluence et le nord de la Presqu’Ile. Les nouveaux aménagements vont permettre d’unifier le centre-ville en rendant les circulations piétonnes et modes actifs plus fluides et plus confortables dans la voûte ouest, sur la place des Archives et au nord du cours Charlemagne", explique "Ouvrons Perrache" dans un communiqué.

Et ce n'est pas fini. La voûte ouest, ancienne gare routière, va rouvrir au printemps 2021 uniquement pour les piétons et les modes actifs.

Le T2 sera également prolongé de Perrache jusqu'à l'Hôtel de Région à Confluence d'ici mars 2021.