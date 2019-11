Lyon : en pleine rue, un étudiant de Lyon 2 s'immole par le feu

Un drame s'est produit vendredi après-midi dans le 7e arrondissement de Lyon. Un étudiant de 22 ans s'est immolé par le feu en pleine rue, devant le bâtiment du Crous, rue Garibaldi.

Un étudiant de 22 ans s'est aspergé d'essence en pleine rue, vendredi après-midi, à Lyon. Devant le bâtiment du Crous, rue Garibaldi, il s'est immolé par le feu.

Les secours sont très vite arrivés sur place et le jeune homme a été transporté, en urgence et grièvement blessé et brûlé, au service des grands brûlés de l'hôpital Edouard Herriot, dans le 3e arrondissement de Lyon. Son pronostic vital est engagé.