Lyon en lice pour devenir la "Meilleure destination urbaine d’Europe 2021"

Avec 11 autres villes, Lyon est en lice pour les World Travel Awards, dans la catégorie "Meilleure destination urbaine d’Europe". Une bonne nouvelle pour le tourisme !

OnlyLyon appelle les Lyonnais à se mobiliser. La capitale des Gaules est pressentie pour devenir "Meilleure destination urbaine d’Europe 2021". Il s'agit de l'une des catégories des World Travel Awards, sorte d’Oscar du tourisme selon un article, un peu daté, du Wall Street Journal. Le grand public peut participer à la compétition en votant pour sa ville candidate favorite. OnlyLyon décrit en détail toute la démarche sur son site.

Il faudra une forte mobilisation des Lyonnais pour espérer un résultat favorable en septembre 2021. Lyon fait face à des concurrents de poids, la voisine Genève, Venise, Saint-Pétersbourg, Amsterdam, Londres, Rome…

La capitale des Gaules n’a toutefois pas à rougir, elle a déjà remporté un titre des World Travel Awards en 2016, à l’époque dans la catégorie "Meilleure destination européenne du week-end". Et plus récemment, en 2020, le magazine américain spécialisé Condé Nast Traveler, a désigné via un sondage, Lyon "deuxième meilleure grande de ville du monde".

Remporter ce titre de "Meilleure destination urbaine d’Europe 2021", même s’il reste très symbolique, pourrait faire du bien au secteur du tourisme durement éprouvé depuis le début de la crise sanitaire.