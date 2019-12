Lyon : en 2020, tous les plastiques dans la même poubelle

Pour améliorer l'efficacité des collectes à Lyon, à partir du 1er janvier 2020 tous les emballages iront dans une seule et même poubelle.

Au 1er janvier 2020 à Lyon, plus besoin de se demande dans quelle poubelle va tel ou tel type d'emballage. Suite à une délibération votée l'année dernière par la Métropole, tous les emballages (plastiques, petits aluminiums et aciers) iront dans une seule et même benne. Grâce à de nouvelles méthodes techniques de reconnaissance des plastiques mises en place au centre de tri de Chassieu, les usagers pourront désormais suivre une seule et même règle : tous les plastiques dans le bac jaune ! Cette extension des consignes de tri doit être généralisée sur le territoire national à horizon 2022.