Lyon élu ville la plus accueillante de France pour les étudiants

En septembre 2017, Lyon avait déjà été élu meilleure ville étudiante de France. Elle est encore une fois récompensée, cette fois-ci pour son accueil.

D’après une étude menée par ImmoJeune, spécialiste de la location à destination des étudiants, Lyon serait la ville la plus accueillante de France pour les étudiants. Dans son Observatoire de la vie étudiante 2018, la plateforme dévoile son palmarès, Lyon étant en tête devant Paris, Toulouse, Bordeaux et Marseille. Le classement se base sur quatre critères : le prix des loyers, la sécurité, la qualité des infrastructures et la répartition des écoles et universités. Au niveau des prix immobiliers, Lyon arrive 4e, derrière Lille, Strasbourg et Bordeaux, avec 415€/m2. Concernant la sécurité, elle est 3e après Strasbourg et Bordeaux. Pour la qualité des infrastructures, la ville se place 4e, à la suite de Strasbourg, Marseille et Paris. Enfin, Lyon arrive 2e sur la répartition des écoles et universités, avec 16 écoles et campus contre 86 pour Paris. “Des écoles de prestige, une offre locative raisonnable et confortable, des infrastructures de qualité, ainsi qu’un sentiment de sécurité font de cette ville un véritable eldorado étudiant”, peut-on lire sur le site ImmoJeune. C’est la combinaison de ces critères qui ont désigné Lyon comme grande gagnante du palmarès.

“Lyon est pour la deuxième fois distinguée cette année pour la qualité de son enseignement, son attractivité et son dynamisme ! Ce classement valorise par ailleurs les efforts fournis par la Métropole depuis près de deux ans sur le renforcement et l’accessibilité de ses logements étudiants avec une offre considérée comme raisonnable, sécurisée et confortable grâce à ses infrastructures de qualité. Notre engagement pour densifier notre offre de logements sociaux étudiants se poursuit avec près de 1 000 places créées en 2017 et l’objectif ambitieux d’obtenir sur la période 2014-2020 près de 6 000 places supplémentaires”, a réagi David Kimelfeld, le président de la métropole de Lyon.