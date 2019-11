Lyon : EELV et Monsanto au tribunal sur le glyphosate

Le 5 novembre, Europe Ecologie-Les Verts contestera en justice l’autorisation de mise sur le marché de la version granulée de l’herbicide majeur de Monsanto, le Roundup 720.

Suite à la condamnation de Monsanto par la justice californienne sur la base de documents internes de la société montrant qu’elle serait consciente du caractère cancérigène du Roundup et aurait cherché à le dissimuler, Europe Ecologie-Les Verts avait déposé plusieurs recours le 20 aout 2018, contre des produits Roundup à base de glyphosate. Mardi 5 novembre aura lieu le recours devant le Tribunal administratif de Lyon.

Une demande de retrait d'autorisation

EELV déplore "la façon dont les politiques publiques les ont rendus et les maintiennent dépendants des pesticides créés par les firmes pétro-chimiques et soutenus par leurs lobbys". EELV entend contester en justice la légalité des autorisations de mise sur le marché des produits à base de glyphosate, établies en France par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

Les écologistes souhaitent que le Roundup 720 soit immédiatement retiré de la vente et qu’une véritable politique de sortie du glyphosate et d’aide au changement de modèle de production des professionnels soit financée et mise en place.

Une décision déjà prise début 2019

Déjà saisi par le Comité de Recherche et d’Information Indépendantes sur le Génie Génétique (CRIIGEN), le Tribunal administratif de Lyon avait annulé, par un jugement du 15 janvier 2019, la mise sur le marché du Roundup Pro 360. Malgré l’approbation du glyphosate par l’Union européenne, le tribunal avait estimé que les études scientifiques montraient que le Roundup Pro 360 était un produit potentiellement cancérigène pour l’homme, suspecté d’être toxique pour la reproduction humaine et de nuire de manière grave à l’environnement. La décision du Tribunal administratif de Lyon sur le Roundup 720 sera donc attentivement scrutée.

Ce lundi, un vœu “pour l’arrêt de l’usage des pesticides sur le territoire de la métropole de Lyon” va être présenté par les élus EELV lors du conseil du Grand Lyon.