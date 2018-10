Avec le passage à l'heure d'hiver, et la nuit qui tombe plus tôt, le nombre d'incidents augmente pour les piétons. La préfecture du Rhône va organiser une distribution de gilets jaunes à Lyon, ainsi qu'une action de sensibilisation auprès des piétons et cyclistes.

Dimanche, à 3h du matin, il sera 2h et nous passerons peut-être une dernière fois à l'heure d'hiver (lire ici). La nuit tombant plus tôt, on constate chaque année une augmentation du pic de l'accidentalité pour les piétons. À Lyon, la préfecture du Rhône, la Direction départementale de la sécurité publique et l'AGEA, qui regroupe les agents généraux d'assurance, organiseront une opération "Bien vu ensemble" à l'attention des usagers de la route et plus particulièrement des piétons et des cyclistes.

Ainsi le jeudi 25 octobre, de 16h à 18h, des opérations de sensibilisation seront organisées Cours Albert Thomas Manufacture des tabacs dans le 8e arrondissement de Lyon, ainsi qu'à la Dalle de la Guillotière dans le 3e arrondissement. Des gilets jaunes seront également distribués lors de cette opération. Les acteurs qui se sont déjà lancés dans cet exercice dans d'autres métropoles ont parfois reçu un mauvais accueil de la part de certains piétons et cyclistes qui estiment que ce sont aux automobilistes d'être plus vigilants. Cette action visera ainsi à rappeler aux usagers de la route l'importance de respecter les voies réservées aux cyclistes et modes doux, tout en étant également attentifs aux piétons.