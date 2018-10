Dernier passage à l'heure d'hiver avant sa suppression ?

On connait la formule habituelle du passage à l'heure d'hiver : à 3h du matin ce dimanche 28 octobre, il sera 2h. Mais cette année pourrait être particulière et marquer le dernier passage à l'heure d'hiver.

Dimanche 28 octobre, nous passerons peut-être à l'heure d'hiver pour la dernière fois. La nuit "la plus longue de l'année", avec une heure de sommeil supplémentaire, devrait être quoi qu'il arrive bientôt révolue. L'heure d'hiver et l'heure d'été ont été mises en place en 1975, suite au choc pétrolier, avec en ligne de mire la volonté de faire des économies d’énergies. Plus de quarante ans après, la Commission européenne propose d'y mettre fin en 2019. Lors d'une large consultation menée durant l'été 2018 auprès de 4,6 millions de citoyens, 84 % des personnes interrogées ont dit "oui" à la suppression du changement d'heure. Le parlement européen et le Conseil doivent désormais valider la proposition.

Chaque état membre pourra ainsi choisir s'il reste sur l'heure d'hiver, ou celle d'été, et devra le notifier avant avril 2019. Ainsi, si la France, décide de conserver l'heure d'été, le dernier passage aura lieu le dimanche 31 mars 2019, et nous vivrons ce dimanche 28 octobre, le dernier changement à l'heure d'hiver. A contrario, si la France veut rester à l'heure d'hiver, le dernier passage sera le 27 octobre 2019, et nous changerons encore trois fois d'heure.