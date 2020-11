Lyon : deux suspects seront jugés lundi 2 novembre dans l’affaire des tags menaçants sur une école du 8e arrondissement

Les trois hommes suspectés d’être à l’origine des tags menaçants sur une école du 8e arrondissement ont été déférés au parquet de Lyon samedi 31 octobre.

Les tags découverts le 24 octobre, menaçant le maire du 8e arrondissement, professeurs et élèves sur les volets et la porte du groupe scolaire Philibert-Delorme ont été pris très au sérieux par la police. La sureté départementale et le commissariat du 8e ont déployé des moyens humains et techniques importants pour mener l’enquête.

Trois suspects ont été interpellés le 29 octobre et placés en garde à vue, deux majeurs et un mineur de 16 ans. Ils ont été déférés ce samedi au parquet de Lyon. Les trois ont été placé en détention. Le plus jeune des suspects a été mis en examen, les deux majeurs seront jugés en comparution immédiate le 2 novembre.