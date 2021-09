Lyon : deux journées de mobilisation contre le pass sanitaire dans les bibliothèques municipales 

À l’appel de la CGT et du syndicat Sud de la ville de Lyon, deux rassemblements doivent se dérouler ce samedi et le mercredi 8 septembre contre l’application du pass sanitaire dans les bibliothèques municipales.

Depuis plusieurs semaines les agents des bibliothèques municipales de Lyon manifestent ouvertement leur désaccord avec l’application du pass sanitaire dans leurs établissements. Après un rassemblement le 18 août, un mouvement de grève local avait été lancé le 26 août. Ce samedi, des agents se réuniront une nouvelle fois à l’appel des syndicats CGT et SUD devant la bibliothèque de Jean Macé de 10 heures à midi, et le mercredi 8 septembre, devant la bibliothèque de la Part-Dieu de 15 à 17 heures.

Dans un communiqué commun, les deux syndicats rappellent que "le métier des agent.es des bibliothèques de la Ville de Lyon consiste à accueillir et accompagner tous les usagers sans distinction, et que les bibliothèques sont restées ouvertes à tous et toutes depuis le premier déconfinement. Ils et elles refusent cette discrimination entre les publics, entre les bibliothèques municipales et les autres".

Des jauges plutôt que le contrôle du pass

Il y a une dizaine de jours, ils expliquaient ainsi ne pas comprendre le fait que le pass sanitaire ne soit pas demandé pour pénétrer dans "les librairies, les bibliothèques universitaires, la Bibliothèque Publique d’Information, la Bibliothèque Nationale de France, les bibliothèques spécialisées… […] Deux poids deux mesures : pourquoi cette inégalité de traitement entre les publics ?". Avant d’ajouter "avec l’application de ces mesures, nous craignons une dégradation de l’accueil en bibliothèque et un éloignement durable des publics."

Aujourd’hui, ils se disent même prêts à rétablir si nécessaire, "des jauges d’accueil", afin de mettre "fin [à] ce régime d'exception qui met à mal leurs missions et le lien avec les publics".