Lyon : deux hommes arrêtés pour violences conjugales

En fin de semaine dernière, deux hommes ont été arrêtés pour des violences conjugales. Ils ont tous les deux minimisé les faits.

Vendredi 31 janvier et samedi 1er février un homme de 39 ans et un autre de 30 ans ont été arrêtés pour violences conjugales à Lyon. Le premier, inconnu des services de police aurait commis des violences récurrentes sur sa compagne. Le second aurait frappé sa compagne entre le 23 et 31 janvier occasionnant deux jours d’ITT a cette dernière. Placés en garde à vue, les deux hommes ont minimisé les faits. Le premier suspect va être convoqué par la justice en septembre prochain. Sa concubine est hébergée par une association. Le deuxième suspect a été présenté au parquet dimanche et laissé libre avec une convocation pour le 13 mai prochain.