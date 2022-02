Lyon : deux autrices de la BD "Lyonnaises d'exception" en dédicaces ce samedi dans le 1er

L'album "Lyonnaises d'exceptions" retrace la vie de plusieurs figures lyonnaises qui ont marqué l'histoire de la ville au fil des siècles. De Louise Labé à Juliette Récamier en passant par Sainte-Blandine ou la mère brasier, huit auteurs ont dessiné cette BD 100% féminine de Lyon Capitale. Marie Avril et Ludivine Stock seront en dédicace à la librairie a soi.e ce samedi 26 février.

La BD "Lyonnaises d'exceptions" revisite la vie de sept Lyonnaises célèbres : Louise Labé, Juliette Récamier, Lucie Aubrac, Jeanne Bardey, Eugénie Niboyet, Sainte-Blandine et la mère Brazier, la plus célèbre des "mères" lyonnaises. Une BD 100% féminine de Lyon Capitale, réalisée les autrices et auteurs lyonnais Marie Avril, Anaïs Depommier, Arthur du Coteau, Jean Dytar, Aude Mermilliod & Louise Dupraz, Yan Le Pon et Ludivine Stock, et les textes historiques par Nadège Druzkowski.

Ce samedi 26 février, les autrices Ludivine Stock et Marie Avril seront en dédicace à la librairie a soi.e rue Pizay, dans le 1er arrondissement de Lyon, de 16 à 19 heures.