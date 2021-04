Le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc recherche des volontaires pour participer à une étude de dépistage personnalisé du cancer du sein.

Aujourd'hui, seul le critère de l'âge est pris en compte pour inviter les femmes à passer une mammographie afin de dépister le cancer du sein. Il existe pourtant d'autres critères pourtant ignorés comme la génétique, les hormones ou l'environnement. Afin de faire progresser la recherche dans ce domaine, le centre hospitalier Saint Joseph Saint Luc invite toutes les femmes qui le souhaitent à participer à l’étude jusqu’à fin 2021.

L'objectif est de favoriser à terme un dépistage personnalisée à chaque femme et de cesser d'employer un modèle standardisé. Un dépistage du cancer du sein plus efficace permettra "de sauver davantage de femmes en détectant la pathologie, le plus tôt possible, chez les individus les plus à risque" annonce l'hôpital.

L'étude prévoit l’inclusion de 85 000 femmes, dont 20 000 en France.

En pratique, le centre hospitalier explique sa méthodologie : "Les participantes seront réparties de manière aléatoire en deux groupes afin de comparer les stratégies de dépistage du cancer du sein. Un groupe témoin dans lequel la pratique courante de dépistage restera inchangée, et un groupe de dépistage personnalisé dans lequel le niveau de risque de chaque femme sera estimé sur la base de l’analyse ADN d’un échantillon de salive, de la densité mammaire et des antécédents médicaux personnels et familiaux".

Les femmes qui souhaitent participer à cette étude doivent avoir entre 40 et 70 ans, ne jamais avoir eu de cancer du sein et ne pas être identifiées comme étant à très haut risque de cancer du sein (pas d’anomalies récemment détectées). Les demandes se font par mail auprès de ces deux adresses : sarmand@chsjsl.fr ou cfolliet@chsjsl.fr.