Lyon : des steaks hachés rappelés après la détection d’une bactérie 

Une procédure de rappel vient d’être enclenchée sur des steaks hachés commercialisés par les boucheries André, installées notamment dans la Métropole de Lyon. Ils sont susceptibles de contenir la bactérie E. Coli.

Les Boucheries André procèdent au rappel de certains de leurs produits commercialisés entre le 9 et le 14 novembre. Cette procédure enclenchée suite à la détection lors d’un autocontrôle de la bactérie E. Coli concerne les "steaks hachés de bœuf race découverte 5% et 15%" commercialisés par 2 ou par 4.

Ces produits sont vendus dans le Rhône, dans l’Ain, l’Isère et la Saône-et-Loire. Trois boucheries sont notamment installées dans la Métropole de Lyon à Champagne-au-Mont-d’Or, Rillieux-la-Pape et Vaulx-en-Velin, selon le site du gouvernement Rappel conso. Si vous disposez de l’un de ces steaks, contactez votre point de vente et détruisez le produit.

Pour rappel, "les Escherichia coli Oxxx:Hy peuvent entraîner dans la semaine qui suit la consommation de produits contaminés, des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre". Si vous avez consommé ces produits et que vous présentez ces symptômes, il faut consulter sans délai votre médecin traitant. En l’absence de symptômes dans les 10 jours après la consommation d’un produit contamine "il est inutile de s'inquiéter et de consulter un médecin", prévient Rappel conso.