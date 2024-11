Lyon : des perturbations sur les lignes T3, T7 et Rhonexpress dès ce mardi 

Dans le cadre des travaux sur la ligne T3, dont la création de deux nouvelles stations à Décines et Meyzieu, des perturbations sont à prévoir dès ce mardi sur les tramways T3, T7 et Rhônexpress.

Alors que deux nouvelles stations vont voir le jour sur la ligne T3 à Décines et Meyzieu, les travaux prévus en soirée vont engendrer différentes perturbations au mois de novembre sur les lignes T3, T7 et Rhônexpress. Dans le détails, les lignes seront perturbées dès ce mardi 12 au 14 novembre , du 17 au 19 novembre et du 25 au 27 novembre à partir de 19h45

Lire aussi : À Rillieux-la-Pape, le trafic TCL reprend normalement ce mardi

Les perturbations à prévoir

La ligne de tramway T3 ne circulera qu’entre les stations Gare Part-Dieu Villette à Vaulx-en-Velin La Soie. TCL indique par ailleurs sur son site que les stations Décines Centre à Meyzieu Les Panettes ne seront donc plus desservies dans les deux sens de circulation. Des bus relais seront mis en place toutes les 15 minutes entre les les stations de Vaulx-en-Velin La Soie à Meyzieu ZI.

Premiers départs :

De Vaulx-en-Velin La Soie vers Meyzieu ZI : 20h47

De Meyzieu Zi vers Vaulx-en-Velin La Soie : 19h44

Derniers départs :

De Vaulx-en-Velin La Soie vers Meyzieu ZI : 00h47

De Meyzieu Zi vers Vaulx-en-Velin La Soie : 23h40

Ligne T7 et Rhônexpress

Sur la ligne de tramway T7, le trafic sera interrompu dès 20 heures. Le dernier départ de Vaulx-en-Velin La Soie s’effectuera à 19h59 et le dernier départ de Décines OL Vallée se fera à 20h13.

Le Rhônexpress quant à lui ne circulera plus à partir de 19h45, mais des cars de remplacement seront disponibles dès 20 heures et jusqu’à minuit entre les stations Vaulx-en-Velin La Soie et Aéoroport - Gare de Lyon Saint-Exupéry. Le premier départ depuis Aéoroport - Gare de Lyon Saint-Exupéry se fera à 20h07 et depuis Vaulx-en-Velin La Soie à 20h46.

Plus d’informations.