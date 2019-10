Lyon : des passants arrêtent un homme frappant sa femme à un arrêt de bus

Alors que son compagnon la frappait à un arrêt de bus, une jeune femme de 24 ans a été secourue par des passants.

Lundi une femme de 24 ans vivant dans le 3e arrondissement de Lyon déposait plainte pour des violences. Elle déclarait aux policiers avoir été frappée par son compagnon le 19 octobre et qu’elle avait trouvé refuge chez des amis. Le 21 octobre, son compagnon la retrouvait à un arrêt de bus rue André Philip (Lyon 7e) et la frappait de nouveau. Des passants s’interposaient le faisant fuir. Le suspect a été arrêté le 23 octobre et placé en garde à vue où il niait les faits. La victime a refusé d’être confrontée à son compagnon, un homme de 29 ans bien connu des services de police (55 faits au TAJ). Il va être présenté au parquet ce jour en vue d’une comparution immédiate. Par ailleurs, il fait également l’objet d’une fiche de recherche pour l’exécution d’une peine d’emprisonnement.