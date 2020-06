Lyon : des Nuits du Canal avec Chicandier, Bernini et Chambon en invités

Du 11 juin au 12 septembre, les puces du Canal vont organiser leurs nuits à Lyon. Des soirées durant trois mois autour d'une scène de 70 m2, avec une ambiance guinguette et barbecue. Chicandier , Alexandre Astier, Michel Bernini ou bien encore Jacques Chambon sont déjà annoncés.

Les puces du Canal lancent leurs nuits dès le 11 juin et jusqu'au 12 septembre. Une série de plusieurs soirées tournées autour du théâtre, cinéma, de l'improvisation et de la comédie sur le site des puces du Canal.

Chaque spectacle, en partenariat avec le Théâtre de Lulu sur la colline, de Michel Bernini, sera centré autour d'une scène de 70 m2, dans une ambiance guinguette avec barbecue de la maison Sibilia (Halles de Lyon). Plusieurs personnalités de la région sont déjà annoncées comme Chicandier, Alexandre Astier, Michel Bernini ou bien encore Jacques Chambon.

Tarif : 41 euros par personne en Catégorie 1 / 58 euros par personne en Premium. Les deux catégories comprennent l'accès au barbecue. Réservation sur le site des nuits (voir ici)

PROGRAMMATION DU 11 JUIN AU 14 JUILLET 2020

11 juin – 21h30 Lulu Land - Spécial Années 80

Un voyage dans le temps de l'insouciance, les " Numéro Un " le samedi soir, des chanteurs, des acteurs qui se dépassent...

Dans la lignée du Grand Orchestre du Splendid, Lululand est un cocktail d'artistes pour deux heures de spectacle hilarant... En plus, les paroles des chansons sont projetées sur grand écran, vous allez pouvoir chanter avec eux ! Place à l'humour, au rire, à la comédie musicale... Avec un orchestre en live !

Les 12 et 13 juin à 21h30 – Douce France

Une pièce de Vic Entenza & Michel Bernini

Avec Michel Bernini, Fabrice Bruard & Pascal Carré

Max (politiquement très à droite) attend un travail, Miguel (très à gauche) attend un rendez-vous Tinder, et Patrick (très au centre) attend un enfant.

La présence d’Emmanuel Macron dans le quartier, bloque ce gilet bleu, ce gilet rouge et ce gilet orange dans le « Bar Des Amis ».

Enfermés, ces trois grandes gueules vont faire l’état des lieux du pays, sans filtre, et tout le monde va en prendre pour son compte !

Mais quand un événement fait basculer la brève de comptoir en fait divers, c’est toute la France des gilets jaunes qui se retrouve.

Le bar, c’est la véritable Assemblée nationale des Français...

On discute de tout, de rien ; On a raison, on a tort ; On s’aime, on se déteste ; On rit, on pleure ; On est intelligent, on est con ; On est français quoi !

Du 18 au 20 juin à 21H30 - Jacques Chambon dans La vie est une fête

Jacques Chambon (le Merlin de Kaamelot) a choisi de nous parler de la vie. De notre vie… Il n’a rien perdu de son mordant et grâce à son écriture ciselée et sa présence scénique hors du commun, il nous livre un spectacle jubilatoire et féroce ! De notre premier cri à notre dernière souffle, avec son art accompli de la composition de personnages, il passe en revue les grandes étapes de l’existence… Attention, ça pique ! ! !

C’est noir, c’est grinçant… mais c’est très, très drôle. À pleurer de rire…

Les 25 et 26 juin à 21H30 - Soirée improvisation avec Fabrice Bruard et Michel Bernini

Le spectacle dont vous êtes l’auteur et le metteur en scène. Avec ce duo de comédiens de talent, vous n’allez pas vous ennuyer ! Vous ne savez pas ce que vous allez voir et les comédiens ne savent pas ce qu’ils vont jouer… et pourtant ! Un moment participatif et interactif qui vous fera oublier vos pires moments confinés (à un m de distance entre vous bien entendu).

Le 27 juin à 21h30 - « Samedi la nuit en direct du Canal » avec Chicandier

Une version revisitée des Saturday Night Live

Un invité vedette et un animateur qui le challenge…Un groupe de musique en live, des acteurs qui font des sketchs pour lui, sur lui et avec lui ; 2 h de show en live retransmis sur écran géant. Comme au Théâtre, comme à la Télé, comme à la maison.

Les 2 et 3 Juillet à 21h30 - ToizéMoi Camille et Simon fêtent leur divorce

Une comédie à 15 personnages joués par 2 comédiens

avec Marie Blanche et Alain Chapuis

Mise en scène Jacques Décombe

CAMILLE et SIMON ont la joie de vous faire part de leur divorce !

Ce soir ils donnent une réception avec traiteur, orchestre, dragées

et confettis pour célébrer leur séparation.

Leurs parents, leurs amis sont là pour immortaliser l’événement

Plus de 600 représentations à Paris, au Festival d’Avignon,

et en tournée à Bruxelles, Lyon, Londres, Nantes, Bordeaux, Nice,

Tahiti, Île de la Réunion … et pourquoi pas chez vous ?

4 juillet à 21H30 - Samedi la nuit en direct du Canal - Spécial Retour Vers le futur – avec Luc Hamett et la véritable Dolorean !

Un invité vedette et un animateur qui le challenge…

Un groupe de musique en live, des acteurs qui font des sketchs pour lui, sur lui et avec lui ;

2 h de show en live retransmis sur écran géant. Comme au Théâtre, comme à la Télé, comme à la maison.

Du 9 au 11 juillet à 21h30 - J’suis pas malade de Jacques Chambon et Damien Laquet et avec Damien Laquet

« J’suis pas malade ! » dit-il !

Même s’il faut avouer qu’il l’est tout de même un brin !

Damien a surtout deux gros problèmes :

Le premier, c’est qu’il est pas tout seul dans la tête.

Le deuxième, c’est qu’il est pas tout seul dans la vie. Il a des parents... de l’Isère ! Et ça, ça fait vraiment beaucoup !

Damien Laquet, c’est une véritable performance scénique !

1h10 de spectacle ébouriffant où il retrace simplement le « pourquoi du

comment » il en est arrivé là... à se retrouver, comme ça, devant vous, sur scène.

C’est sûr, il n’est pas tout seul dans sa tête et c’est tant mieux pour nous ! Humour et sensibilité sont les maîtres mots de ce spectacle à la fois généreux, drôle et déjanté.

Entrez dans un univers où tout va très, très vite...

Les 13 et 14 juillet à 21h30 - PLEIN PHARE

Guirec est un gardien de phare breton situé dans les côtes d'Armor. A la veille d'une tempête, il apprend par courrier que le phare va être automatisé et que son contrat prendra fin à l'arrivée du technicien chargé des travaux. A cette nouvelle, Guirec désoeuvré, décide de mettre fin à ses jours, mais au moment de passer à l'acte, il va être interrompu par l'entrée fracassante de Gilles Barral, jeune businessman brillant perdu dans la tempête en planche à voile. Dès lors, Gilles et Guirec, piégés par la tempête, vont devoir cohabiter malgré leurs différences. En apparence tout les oppose, mais le destin en décidera autrement...

De Jacques Chambon

Mise en scène : Loïc VARRAUT

Avec : Jonathan CHICHE, Jordan TOPENAS