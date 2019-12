Lyon : des manifestations prévues tous les jours cette semaine

Des manifestations contre la réforme des retraites vont avoir lieu à Lyon toute la semaine au départ de Jean Macé.

Dans la lignée des deux manifestations de la semaine passée, dont la première a réuni entre 21 000 et 35 000 personnes selon les sources, d'autres mouvements sont attendus cette semaine à Lyon. Ainsi ce lundi 9 décembre et les mercredi 11 et vendredi 13 des rassemblements auront lieu à partir de 11h place Jean Macé. Le cortège empruntera ensuite l'avenue Jean Jaurès, l'avenue Maréchal de Saxe, la rue Vauban, le quai Sarrail, le quai Augagneur avant de terminer sa route sur le square Delestrain devant de la Préfecture du Rhône.

Enfin mardi 10 et jeudi 12 octobre, les manifestations partiront là aussi à 11h de Jean Macé, mais suivront un itinéraire différent. D'abord l'avenue Jean Jaurès, puis le cours Gambetta avant de traverser le fleuve via le pont de la Guillotière pour arriver Place Bellecour.