Lyon : des éthylotests capables de détecter le coronavirus bientôt au point ?

(Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Des chercheurs lyonnais ont créé cet été un appareil similaire à un éthylotest qui permet de détecter le coronavirus dans le souffle des patients. Et ça marche.

A Lyon, des chercheurs ont mis au point cet été des appareils semblables à des éthylotests qui permettent de détecter le coronavirus dans l'air expiré par les patients. Une alternative au désagréable prélèvement nasopharyngé qui serait fortement appréciée. La Tribune annonce que des tests concluants ont été menés par l'hôpital de la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement de Lyon.

Il ne manque plus qu'un logiciel permettant d'analyser ensemble plusieurs prélèvements. Outre une méthode plus simple et moins invasive que le coton-tige, ces éthylotests à coronavirus pourraient délivrer un résultat en quelques minutes. D'après La Tribune, il va falloir malheureusement attendre un bon moment avant que ces appareils ne soient généralisés.