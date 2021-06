Lyon : des élus de la Métropole en déplacement à Bruxelles pour échanger sur les bonnes pratiques autour du vélo

Depuis le 9 juin et jusqu'au 16, une délégation de la Métropole de Lyon s'est rendue à Bruxelles afin de partager diverses politiques de déplacement vélos et piétons. La visite se clôturera par le lancement de la course à vélos solaires, parrainé par la Commission européenne, "The Sun Trip".

Le nouvel exécutif lyonnais souhaite utiliser à bon escient son programme d'investissement de 320 millions d'euros dédié aux "modes actifs", soit des modes de déplacement qui ne requièrent que l'énergie physique de l'usager, comme la marche ou le vélo, et qui sont bénéfiques pour la santé et pour l'environnement.

Pour ce faire, une délégation de la Métropole et de la ville de Lyon est actuellement en déplacement jusqu'au mercredi 16 juin dans la métropole bruxelloise. La délégation est notamment composée de la Vice-Présidente de la Métropole en charge de la coopération européenne et internationale et du tourisme, Hélène Dromain, du Vice-Président en charge de la voirie et des mobilités actives, Fabien Bagnon, et de l'adjoint au maire de Lyon délégué à la mobilité, Valentin Lugenstrass.

Ils rencontreront à cette occasion la Ministre du gouvernement de la région de Bruxelles chargée de la Mobilité, Elke Van den Brandt, ainsi le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans.

Un "Benchmark" pour améliorer la mobilité lyonnaise

Ce déplacement fait suite à un "benchmark" européen mis en œuvre entre novembre 2020 et février 2021 avec six villes partenaires : Montréal, Copenhague, Barcelone, Londres, La Haye et Bruxelles.

Un "benchmark" désigne, dans le jargon des entreprises, une comparaison et une analyse des performance d'un autre organisme concurrent. En l'occurrence, il ne s'agit en rien d'une pratique de marketing dans un milieu concurrentiel, mais plutôt d'une collaboration cordiale dans le but d'échanger des politiques de mobilités urbaines plus saines.

Cette collaboration s'est articulée autour de quatre thématiques : celle d'une ville "100 % cyclable" et donc "apaisée", la mise en place d'un Réseau Express Vélo (REV), la question d'un stationnement vélo sécurisé et enfin un accompagnement au changement et une cohabitation des modes de transport.

Lors de ce benchmark, la Métropole de Lyon a pu constater "l'exemple particulièrement inspirant" de la ville belge, notamment en termes de stationnement vélo sécurisé (avec des boxes à vélo et de grands parkings), mais également parce que la ville a fait le choix d'être à la fois une "ville 100 % cyclable" et "ville 30". Bruxelles expérimente en effet, depuis le 1er janvier 2021, une vitesse maximale par défaut à 30 km/h (excepté sur les axes structurants), ce vers quoi cherche probablement à tendre la métropole de Lyon.

Cette analyse a conduit à un déplacement des élus EELV cette semaine, dont les constatations devraient se faire savoir prochainement.

Les initiatives concrètes de la Métropole

La Métropole a entrepris, dès ce mois de juin, deux initiatives concrètes en termes de modes actif : d'une part, avec le lancement Réseau Express Vélo (REV) (lire ici plus en détails en quoi cela consiste), d'autre part, avec le prêt de 10 000 vélos reconditionnés aux étudiants de première année et aux jeunes en parcours d'insertion sociale ou professionnelle.

"The Sun Trip Europe"

Le séjour des élus métropolitains se clôturera enfin par le départ de la course à vélos solaires The Sun Trip ("Le Voyage au soleil"), le 16 juin Place Fernand Cocq à Ixelles (Belgique).

Le "Sun Trip" est un projet parrainé par la Commission européenne dans le cadre du Pacte Vert, où les participants doivent faire le tour de l'Europe à bord de vélos électriques hybrides alimentés à l'énergie solaire.

Les participants devront parcourir environ 10 000km et traverser plus de 30 pays à bord d'engins pouvant rouler jusqu'à 400km par jour. Le point d'arrivée, à Lyon, devrait être atteint entre le mois de juillet et d'août.

Pour l'heure, les participants ont achevé le prologue du voyage, de Lyon jusqu'à la ville d'Ixelles en Belgique.

Voilà une belle manière de conclure le prologue du #SunTripEurope, organisé sur 1200 km entre Lyon et Bruxelles. Hommage tout particulier au groupe @enbenursimone , reçu par une haie d'honneur sur la Grand Place et par la Commissaire européenne à l'égalité @helenadalli :) pic.twitter.com/aV4TKfwM5o — The Sun Trip (@TheSunTrip) June 14, 2021

