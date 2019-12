Lyon : des bateaux TCL entre Vaise, Confluence et Cité internationale ?

Dans sa grande étude sur l'évolution du réseau TCL d'ici 2050, le Sytral a examiné l'hypothèse de liaisons fluviales entre Vaise, Confluence et la Cité internationale via la Saône et le Rhône. Seraient-elles vraiment pertinentes ?

Avec la Saône et le Rhône, Lyon reste à un carrefour fluvial majeur depuis plus de 2000 ans. Mais en dehors des offres touristiques, le fleuve et son affluent restent peu utilisés comme moyen de déplacement urbain, à l'exception du Vaporetto entre Confluence et Vaise.

Comme le téléphérique (lire ici), le Sytral a étudié l'hypothèse de liaison fluviale, une qui consisterait à intégrer le Vaporetto, soit Confluence / Vaise et l'autre entre la Cité internationale et Halle Tony Garnier - Gerland.

Pour ceux qui ont l'habitude de réaliser ces trajets à vélo, le temps de parcours semblera terriblement long via liaison fluviale : 47 minutes pour relier Vaise à Confluence, 29 pour la Cité à Gerland. En effet, il faut deux fois plus de temps pour réaliser ces distances en bateau plutôt qu'en pédalant.

Via le réseau TCL classique (tram, bus, métro), la liaison Confluence Vaise nécessite une trentaine de minutes, un temps identique pour celle de Gerland.

En l'état actuel, le fluvial ne permettrait donc pas de gagner du temps, bien au contraire. Sa seule utilité semblerait donc être touristique, voire logistique (mais là encore, les vélos cargos peuvent être plus pertinents). En termes de mobilité pure, il y a déjà mieux, et plus rapides.