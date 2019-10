Lyon : dernier samedi de piétonisation et interdiction de manifester

Ce samedi marque le dernier week-end d'expérimentation de la piétonisation dans la Presqu'Île lyonnaise, qui sera également interdite aux manifestants qui voudraient y défiler.

La dernière expérimentation de la piétonisation de la Presqu'Île de Lyon à lieu ce samedi 26 octobre. Une fois le week-end passé, un comité spécial prendra à la Toussaint la décision concernant le futur de cette piétonisation. En attendant, une grande partie du centre-ville lyonnais est réservé aux piétons, avec quelques exceptions et aménagements possibles pour les cas particuliers. Pour cet ultime test, la métropole de Lyon a même demandé aux opérateurs de trottinettes électriques de brider leurs engins dans la zone à 8km/h pendant toute la durée de l'expérimentation, à savoir de 11h à 20h. D'autre part, malgré l'Acte 50 des Gilets Jaunes et deux appels à manifester lancés (l'un pour dénoncer les violences policières, l'autre contre les exactions turques contre les Kurdes en Syrie), la préfecture a une fois de plus reconduit par arrêté l'interdiction de manifester dans toute la partie nord de la Presqu'Île, à partir de la place Bellecour, ainsi que sur la rue Victor Hugo.