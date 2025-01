La cérémonie nationale Clef Verte 2025 vient de dévoiler les nouveaux établissements, hôtels et restaurants éco-labellisés à Lyon.

On connaît le nom des 2 428 établissements lauréats de la Clef Verte, le premier label international de tourisme durable en France, qui récompense les hébergements touristiques et les restaurants oeuvrant en faveur de l'environnement. La région Auvergne-Rhône-Alpes, elle, comptabilise 341 lauréats, soit une centaine de plus que l'année passée. À l'échelle lyonnaise, 24 hôteliers ont été retenus comme lauréats. 100 à 120 critères sur sept thématiques différents ont été pris en compte dans l'analyse de la gestion environnement et des pratiques responsables des établissements.

Voici la liste des heureux sélectionnés : Mama Shelter, PiLO Lyon, Pullman Lyon, Appart City Classic Lyon Part-Dieu, Appart City Lyon Vaise Saint-Cyr, Boscolo Lyon, domaine Lyon Saint-Joseph, Eklo Lyon, Fourvière Hôtel, Académie Hôtel, hôtel Berlioz, hôtel Campanile Lyon centre - berges du Rhône, hôtel DoubleTree by Hilton, hôtel Ibis centre Perrache, Hôtel Ibis Lyon Caluire Palais des Congrès, hôtel Mercure Lyon Charpennes, hôtel Mercure Lyon Saxe Lafayette, Hotelo Lyon Ainay, Ibis Lyon Carré de Soie, Ibis Lyon Sud Oullins, Ibis Styles Lyon Croix Rousse, résidence Atelier, Hotelo Lyon Charité et l'hôtel Villa Maïa.

"L’ambition est de faire de notre territoire une référence du tourisme responsable"

Par ailleurs, l'Office de tourisme de la Métropole de Lyon déploie depuis 2022 une aide financière (80 % des frais de certification la première année) et un accompagnement pour aider les professionnels du tourisme à obtenir ce label. "Nous sommes fiers de noter que la totalité des établissements ayant obtenu la labellisation Clef Verte sur notre territoire cette année a été accompagnée par notre équipe. La destination continue de s’inscrire comme une référence en France, avec désormais 33 % de son parc hôtelier éco-labellisé", se satisfait dans un communiquée Robert Revat, président d'OnlyLyon Tourisme et Congrès.

"Nous nous réjouissons qu’un nombre croissant d’établissements s’inscrivent dans une démarche d’éco-labellisation. Cela répond aux objectifs du Schéma de développement du tourisme responsable 2021/2026 de la Métropole de Lyon,

dont l’ambition est de faire de notre territoire une référence du tourisme responsable", ajoute Hélène Duvivier, vice-présidente métropolitaine, en charge notamment du tourisme.

