Lyon : découvrez combien votre voisin a vendu son appartement ou sa maison

Grâce à une carte interactive, il est possible de découvrir l'état du marché immobilier sur l'agglomération de Lyon. Découvrez combien vos (futurs) voisins ont vendu leur appartement, leur maison ou terrain.

Mi-juillet, nous vous proposions une carte interactive pour découvrir le niveau de vie moyen de votre quartier (voir ici). Au printemps, le ministère de l'Economie a mis en place une carte qui permet de connaître facilement l'état du marché de l'immobilier dans un quartier.

Entre 2014 et 2018, les transactions ont été recensées et peuvent être consultées facilement via cet outil. Au-delà de la curiosité de savoir combien son voisin a vendu son appartement, sa maison, terrain voire son garage, cette carte est une aide précieuse pour ceux qui voudraient acquérir un bien ou le vendre. Elle permet également de constater les évolutions du marché.

La carte interactive est disponible en cliquant ici. Attention, la navigation est plus simple depuis un ordinateur qu'un smartphone.