Lyon : découvrez le niveau de vie moyen de votre quartier

Grâce à une carte élaborée par l'Insee et Géoportail, il est possible de découvrir le niveau de vie de chaque quartier à Lyon avec une précision inédite.

Quels sont les quartiers de Lyon où le niveau de vie moyen est le plus élevé ? Le plus bas ? Il est désormais possible d'y répondre grâce à une carte interactive réalisée par l'Insee et Géoportail. La précision est inédite avec des zones de 200 mètres sur 200 mètres où il est possible de découvrir le niveau de vie moyen, par individu et par an. Les données datent de 2015 et sont basées sur les impôts, taxes, mais aussi prestations sociales. Elles seront complétées à la rentrée 2019. L'Insee précise : "la méthodologie mise en œuvre vise à s’assurer qu’aucune procédure ne permet d’identifier ou d’estimer de façon précise les données individuelles de niveau de vie des ménages". Si une zone comporte moins de onze ménages fiscaux, le niveau moyen n'est pas précisé pour éviter les recoupements trop précis. Ces zones sont ainsi hachurées sur la carte.

Les quartiers avec le niveau de vie moyen le plus élevé sont en rouge, ceux avec le moins élevé sont en bleu.