Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 14 au 16 février 

Lyon Capitale a sélectionné pour vous plusieurs sorties à ne pas manquer ce week-end du 14 au 16 février, aussi bien pour les amoureux avec la Saint-Valentin que pour les amis et la famille. Il y en a pour tous les goûts.

L’annuel Salon du Chocolat

Pour sa 12e édition, le salon du chocolat pose ses valises à la Halle Tony Garnier du 14 au 16 février. Pour les gourmands ou les curieux, cette nouvelle édition sera l’occasion de découvrir des robes en chocolat à l’occasion de grands défiles, mais encore des techniques et ateliers autour du cacao. 19 000 visiteurs sont d’ores et déjà attendus. Les portes sont ouvertes depuis 10 heures ce vendredi et jusqu’à 19 heures, puis de 10 heures à 18 heures samedi et dimanche. L’entrée est à 12 euros.

Grande brocante au Taille Crayon

La Machine Vagabonde s’installe au Taille Crayon de Villeurbanne. Il s’agit d’une brocante itinérante à prix libre, de quoi dénicher des objets originaux sans y laisser son porte-monnaie. Ça se passe ce vendredi de 12 heures à 21 heures et ce samedi de 17 heures à 21 heures. L’entrée est gratuite.

Un tatouage, ça vous tente ?

©Tim Douet

Pour cette nouvelle activité, on reste à Villeurbanne pour le Lyon Tattoo Convention. Si vous hésitiez à sauter le pas, le salon est peut-être l’occasion ou jamais. De nombreux tatoueurs du monde entier, des perceurs et plusieurs animations rythmeront le salon les 15 et 16 février au Double Mixe, de 10 heures à 22 heures. L’entrée est à 13 euros (sur pré-vente attention ! )

Noir impérial au musée de Fourvière

Quoi de mieux que le week-end pour se perdre dans un musée. Du 11 au 23 février, le musée de Fourvière accueille l’exposition Noir Impérial. (Re)découvrez cette invention teinturière du 19e siècle autour d’une quarantaine d’artistes. Le "noir impérial" est né dans la famille Gillet et a grandement participé au rayonnement de la ville de Lyon. L’exposition est donc la rencontre entre la technique scientifique et la technique artistique : mobilier, joaillerie, céramique, mode… Il y en a pour tous les goûts. Les entrées sont à 10 euros (plein tarif) ou à 7 euros (enfants 5-17 ans). Elle est gratuite pour les enfants de moins de 5 ans. C’est tous les jours de 12h30 à 18 heures, sauf les mardis de 15 heures à 21 heures.

Rétrospective Audrey Hepburn

© Les Acacias

Et si on se faisait un film ? Dans le cadre de la rétrospective Audrey Hepburn du 2 février au 3 avril, l’Institut Lumière projettera le film Guerre et Paix (1956) de King Vidor le 16 février à 14h30. Adapté de Tolstoï, Guerre et Paix raconte l’histoire de Natacha, une jeune femme russe, qui apprend la vie et l’amour alors que la guerre avec Napoléon fait rage dans son pays. Henry Fonda, Mel Ferrer, Anita Ekberg, Vittorio Gassman complètent le casting de cette grande fresque historique.

