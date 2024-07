Lyon dans le top 10 des villes où l’on marche le plus en France

Dans son dernier classement des villes françaises où l'on marche le plus, la start-up WeWard place Lyon en 4e position.

Lyon fait partie des villes ou l'on marche le plus en France. Du moins, c'est ce qu'avance le classement réalisé par la start-up française WeWard. Pour réaliser ce top 10, l'entreprise s’est basée sur les scores des utilisateurs de son application éponyme. Elle a ainsi fait la moyenne des pas effectués chaque jour par personne et par ville.

Une moyenne de 6 842 pas par jour à Lyon

Ainsi, Lyon se distingue avec une moyenne de 6 842 pas quotidiens par habitant et obtient la 4e place. Le top 3 se compose de Paris (7 071 pas), Nice (7 989 pas) et Strasbourg (6 859 pas). Les villes d'Annecy, Bordeaux, Nancy, Marseille, Toulouse et Grenoble complètent ensuite le classement, Grenoble étant en dernière position.

Pour inciter ses utilisateurs à la marche, WeWard a imaginé un concept attractif. En marchant, les utilisateurs de l'application voient leurs pas comptés et récompensés par la suite. Ce système encourage ainsi la marche urbaine, et Lyon, avec ses nombreuses zones piétonnes, parcs et berges aménagées, offre un cadre idéal pour la déambulation.