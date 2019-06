Lyon dans le top 10 des villes où la pratique vélo augmente le plus

Pour la 3e année consécutive, Lyon se classe dans le top 10 mondial des villes où la pratique vélo est en plus forte croissance.

Comme chaque année, Eco Counter qui a installé plus de 18 000 compteurs pour quantifier le nombre de cyclistes dans les villes à travers 52 pays a livré son index mondial du vélo.

Lyon se classe pour la 3e année consécutive dans le top 10 des villes où la pratique vélo est en plus forte croissance aux côtés de Gdansk (Pologne), Stockholm (Suède), Berlin (Allemagne), Göteborg (Suède), Lille, Oslo (Norvège), Zürich (Suisse), Bâle (Suisse) et Vancouver (Canada). L'ensemble de ces villes a en commun d'avoir une progression de + de 10 % entre 2017 et 2018.

À Lyon, depuis dix ans, l'usage du vélo progresse entre 10 et 15 %. Entre 2017 et 2018, la hausse était de 10 %. 63 compteurs permanents sont placés dans la ville, ce qui permet d'établir une cartographie de la pratique vélo à Lyon. Ainsi en 2018, 7 d'entre eux ont dépassé le million de passages, contre 4 en 2017. En moyenne, les compteurs enregistrent 80 000 passages de vélo par jour.

L'axe le plus populaire reste le cours Gambetta avec 1 428 529 passages en 2018, suit le pont Lafayette (1 378 920 passages), le Pont Morand (1 336 602 passages), les berges du Rhône (1 240 660 passages), Augagneur (1 123 771 passages), Part-Dieu (1 041 598) et Albert Thomas (1 034 000).

Ils existent encore des marges de progression, notamment sur les zones où de nombreux automobilistes se garent encore sur les emplacements cyclables à l'image du cours Gambetta. De même, le nombre de stationnements sécurisés reste encore insuffisant face à une demande toujours plus forte (lire ici).