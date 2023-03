Lyon : contrôlé sans permis de conduire, les policiers trouvent deux fusils dans sa voiture

Un homme qui conduisait sans permis à Lyon transportait plusieurs armes et de nombreux objets volés.

Ce dimanche 5 mars aux alentours de 14 h 15, les policiers contrôlent un véhicule avec deux personnes à son bord au niveau de la rue Marius Berliet dans le 8e arrondissement de Lyon. Le conducteur, un homme âgé de 56 ans, n'était pas titulaire du permis de conduire.

Plusieurs objets volés

Il était en possession d'un téléphone volé et d'une bombe lacrymogène. Les policiers ont alors procédé à une perquisition du véhicule, mettant ainsi la main sur un fusil à canon scié, des munitions de calibres 16 et 9 mm, un fusil de chasse, ainsi que 580 € en espèces et deux ordinateurs volés.

Deux victimes ont déposé plainte pour des vols le 5 mars. Le conducteur a reconnu les faits en garde à vue, il était présenté ce mardi au parquet en vue d'un jugement en comparution immédiate.